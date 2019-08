Siemens sieht zunehmenden Gegenwind und wird pessimistischer

Im dritten Quartal (per Ende Juni) sank das bereinigte Ebita des Industriegeschäfts um 12 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro und verfehlte die Erwartungen der Analysten. Dabei belasteten schwächere Ergebnisse in der Digitalisierungssparte. Hier wirkten sich die Schwäche in der Autoindustrie sowie im Maschinenbau negativ auf das Automatisierungsgeschäft von Siemens aus. Auch das vor der Ausgliederung stehende Energiegeschäft Gas and Power verzeichnete sinkende Ergebnisse. Die entsprechende Marge nahm von 11,3 auf 9,6 Prozent ab./nas/jha/

(AWP)