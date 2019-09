Siemens streicht in Deutschland weniger Stellen als geplant

(Ausführliche Fassung) - Siemens will vor der Ausgliederung seiner Energiesparte etwas weniger Stellen abbauen als ursprünglich geplant. Statt der im Juni angekündigten 1400 Jobs sollen in Deutschland noch 1100 Arbeitsplätze gestrichen werden, wie ein Unternehmenssprecher am Mittwoch sagte.