Siemens und Powercell kooperieren bei Schiffs-Brennstoffzellen

In Hamburg kommt die maritime Branche vom 4. bis 7. September zur internationalen Schiffbaumesse SMM zusammen. Dann werden die Energieversorgung und Technologien hierfür ein Thema sein. Denn vom Jahr 2020 an treten für Seeschiffe strengere Umweltvorschriften in Kraft, und sie müssen Schadstoffe in ihren Abgasen reduzieren. Daher wird unter anderem an Hybrid- und Multi-Fuel-Antrieben, die verschiedene Kraftstoffe nutzen können, als auch an elektrischen Systemen oder der Verwendung von flüssigem Erdgas (LNG) weiter geforscht.

Auf Fähren eingesetzte Batteriespeicher seien Vorreiter gewesen, der nächste Schritt sei nun die Erweiterung um die Brennstoffzelle, teilte Siemens mit. Sie wandelt Wasserstoff in Energie um. Die Powercell-Brennstoffzellen mit bis zu 200 Kilowatt Leistung liessen sich über ein Modulsystem auf ein Megawatt erweitern, erläuterte Firmenchef Per Ekdunge. Zwei bis sechs dieser Module, mit einer Lebensdauer von fünf Jahren, passten in einen 40-Fuss-Container an Bord eines Schiffes zu dessen Versorgung.

Der Manager von Siemens Marine, Matthias Schulze, zeigte sich offen für weitere Partner. "Auch Firmen aus dem Hamburger Hafen wären schön." Da es von Powercell noch keine Brennstoffzellen in Serienfertigung gibt, machten die Manager keine Angaben zum Preis. Geringe Stückzahlen bedeuteten hohe Kosten, hiess es lediglich./akp/DP/jha

(AWP)