Siemens und Singapur wollen Digitalisierung voranbringen

Der Elektrokonzern Siemens treibt sein Geschäft mit der Digitalisierung in Singapur voran. Siemens-Chef Joe Kaeser und Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong gaben am Dienstag in München den Startschuss für ein Digitalisierungszentrum in dem südostasiatischen Stadtstaat. Zusammen mit Kunden aus der Region sollen Experten verschiedener Fachrichtungen dort Innovationen für das Internet der Dinge und die Industrie 4.0 entwickeln. Zugleich werde Siemens Singapur bei der Digitalisierung unterstützen.