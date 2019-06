Siemens verkauft E-Flugzeugmotoren an Rolls Royce

Siemens will eines seiner bekanntesten Zukunftsprojekte verkaufen: Die Entwicklung elektrischer Flugzeugmotoren soll zum Jahresende mit sämtlichen 180 Mitarbeitern vom britischen Triebwerkhersteller Rolls Royce übernommen werden, wie der Münchner Dax -Konzern am Dienstag mitteilte. Die Abteilung "eAircraft" hatte in den vergangenen Jahren mit ihren Triebwerken mehrere medien- und publikumswirksame Rekorde aufgestellt, darunter den ersten elektrischen Flug über den Ärmelkanal. Ein bekanntes Projekt war die Entwicklung eines elektrischen Flugtaxis gemeinsam mit Airbus . Diese Kooperation läuft ebenfalls Ende des Jahres aus.