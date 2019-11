Siemens-Vorstand Helmrich optimistisch für Sparte Digital Industries

Das in der Sparte Digital Industries (DI) zusammengefasste Geschäft mit Automatisierungs- und Prozesstechnik des Siemens-Konzerns hat sich nach einem Gewinneinbruch im dritten Geschäftsquartal offenbar erholt. Das deutete DI-Chef und Siemens-Vorstandsmitglied Klaus Helmrich im Gespräch mit der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" (EaS) an.