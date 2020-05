Siemens wegen Coronakrise vor längerer Durststrecke

Es werde aber sechs bis neun Monate dauern, ehe es bei Siemens wieder richtig aufwärts gehe, sagte der Konzern-Chef: "Wir wissen es nicht genau, und unsere Kunden wissen das auch nicht." Siemens stellt sich in der Coronakrise nun auf einen "moderaten" Umsatzrückgang von bis zu 5 Prozent im laufenden Geschäftsjahr (Ende September) statt eines entsprechenden Zuwachses ein, die Gewinnprognose zog der Konzern zurück.

"Keine Überraschung", schrieb Analyst Andreas Willi von J.P. Morgan. Kaeser hatte bereits im März angedeutet, dass die Ziele in weite Ferne gerückt seien. An der Börse wurde goutiert, dass sich Siemens in der heraufziehenden Coronakrise zwischen Januar und März noch wacker geschlagen hatte.

Der Umsatz lag im zweiten Quartal mit 14,2 Milliarden Euro nur marginal unter Vorjahr, der Auftragseingang brach aber bereits um neun Prozent ein. Das operative Ergebnis (EBITA) schrumpfte zwar um 18 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, lag damit aber über den Erwartungen der meisten Experten. Unter dem Strich verdiente Siemens von Januar bis März 697 Millionen Euro. Das ist ein Rückgang von fast zwei Dritteln im Vergleich zum starken Vorjahresquartal.

Siemens legt in der Schweiz zu

In der Schweiz hat Siemens im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres (per Ende März 2020) einen Umsatz von 1,12 Milliarden Franken erzielt. Das sind 3,3 Prozent mehr als im Vorjahressemester, wie Siemens Schweiz seinerseits bekannt gab.

Einen starken Umsatzanstieg habe es hierzuland bei Siemens Mobility, Siemens Logistics sowie beim Geschäft mit Industriesoftware gegeben, sagte Sprecher Benno Estermann auf Anfrage. Der Umsatzanstieg in diesen Bereichen sei bedingt durch einzelne Projekte und grosse Einzelaufträge. Darunter seien etwa Aufträge für Vectron-Lokomotiven für SBB Cargo International oder die Paketsortieranlage für die Schweizerische Post im Zentrum Zürich-Mülligen.

Im Geschäftsverlauf sehe Siemens in der Schweiz noch keine Beeinträchtigung durch die Coronakrise, sagte Estermann: Aber "eine Prognose über den weiteren Geschäftsverlauf können wir derzeit nicht machen."

Sparmassnahmen verschärft

Um die Folgen der Krise abzufedern, will Kaesers Nachfolger Roland Busch die geplanten Einsparungen in den Kernsparten Smart Infrastructure (Gebäudetechnik und öffentliche Infrastruktur) und Digital Industries (Automatisierung) schneller umsetzen. Sie sollen die Kosten bis September 2021 schon um 475 Millionen Euro senken. Das sind 165 Millionen mehr als bisher geplant.

Am Plan, die mit mehr als 300 Millionen Euro in die roten Zahlen gerutschte Energie-Sparte Siemens Energy im September an die Börse zu bringen, hält Kaeser fest.

Auf dem gleichen Weg will Siemens nun die Tochter Flender abspalten und an die Börse bringen. Der Hersteller mechanischer Antriebe für die Industrie und die Wind-Branche galt seit Jahren als Kandidat für einen Verkauf, doch hatte Siemens damit stets gezögert. Nun sollen die Flender-Aktien an die Siemens-Aktionäre verteilt werden, frühestens 2021. Das Unternehmen kommt auf einen Umsatz von 2 Milliarden Euro, gilt aber als renditeschwach.

jb/yr

(AWP)