SIG Combibloc-Chef: Übernahme in Saudi-Arabien ist bedeutender Wachstumsschub

Samuel Sigrist, der designierte neue Chef des Verpackungsspezialisten SIG Combibloc, sieht Chancen für das Geschäft im Nahen Osten und Afrika. Die vollständige Übernahme des Joint Ventures von Obeikan in Saudi-Arabien sei dabei ein "bedeutender Wachstumsschub", sagte er in einem Interview mit Finanz und Wirtschaft" (Online) am Freitag.