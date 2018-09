SIG legt gutes Debüt an der Schweizer Börse hin

(Meldung mit Angaben zur Schlussnotierung ergänzt und wiederholt) - Der jüngste Börsengang an der Schweizer Börse ist mit Kursgewinnen über die Bühne gegangen. Die Aktien des Getränkekartonherstellers SIG Combibloc notierten zu Handelsstart um rund 7 Prozent über dem Ausgabepreis und kletterten in der Folge weiter in die Höhe.