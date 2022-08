SIG schliesst Übernahme von Evergreen Asia ab

SIG hat der Pactiv Evergreen-Gruppe das Geschäft mit Abfüllanlagen, Kartonverpackungen, Verschlüssen und Dienstleistungen für gekühlte Produkte wie Milch und kohlensäurefreie Erfrischungsgetränke für 335 Millionen US-Dollar abgekauft. Dabei unterhält Evergreen Asia Produktionsstätten auf dem chinesischen Festland, in Taiwan und in Südkorea und erzielt etwa die Hälfte des Umsatzes in China.

Insgesamt erwirtschaftete Evergreen Asia im vergangenen Jahr den Angaben zufolge einen Umsatz von rund 135 Millionen Euro sowie einen um Sonderfaktoren bereinigten Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA von rund 24 Millionen Euro. SIG rechnet aus der Übernahme mit Synergieeffekten in der Höhe von rund 6 Millionen Euro.

Zur Finanzierung von Übernahmen, auch von jener der Evergreen Asia, hatte SIG im Mai über die Platzierung von neuen Aktien insgesamt 204 Millionen Euro an frischen Mitteln aufgenommen. Ausserdem wurde auch Fremdkapital aufgenommen.

