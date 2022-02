Sika-Aktien nach Jahreszahlen am Ende der SMI-Tabelle

Sika verlieren gegen 9.30 Uhr 1,1 Prozent auf 299,40 Franken - nahe dem bisherigen Tief im laufenden Jahr bei 294,20 Franken (-23% seit Ende 2021). Allerdings hatte der Titel im vergangenen Jahr 57 Prozent zugelegt. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI notiert aktuell etwas fester.

Als Sika am 11. Januar die Jahresumsatzzahlen vorlegt hatte, kamen diese an der Börse gut an. Allein an diesem Tag gingen die Aktien um fast 3 Prozent höher aus dem Handel. Allerdings sollte die Freude über diese Kursgewinne nicht lange halten: Die Valoren des Bauchemiespezialisten verloren seither bis zum Schluss am (gestrigen) Donnerstag weitere 14 Prozent.

Beobachter begründen diese Verluste mit den steigenden Zinsen und vermuten keine firmenspezifischen Gründe dahinter. Auch weiterhin werde auf längere Sicht die Zinsentwicklung über den Kursverlauf entscheiden, heisst es am Freitag am Markt.

Auf das Schlussquartal bezogen blieben grössere Überraschungen aus, wie aus Expertenkreisen verlautet. Die Gewinnentwicklung bewege sich in etwa im Rahmen der Erwartungen und werde letzteren nur knapp gerecht. Ebenfalls etwas mehr hatten sich die meisten Analysten von der Jahresdividende erhofft. Man erklärt sich die Zurückhaltung des Unternehmens mit der zuletzt getätigten Grossübernahme.

Die zukunftsgerichteten Aussagen erachten manche der Marktbeobachter als im Rahmen der Erwartungen, andere zeigen sich sehr angetan vom Ausblick.

Mit dem gesamten Zahlenkranz habe Sika überzeugt, heisst es bei der ZKB. Und: "Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet das Unternehmen trotz Rohmaterialinflation eine erneute Verbesserung der EBIT-Marge, was wir als positiv beurteilen." Dies sei möglich dank einer starken Preissetzungsmacht mit rascher Weitergabe von Rohmaterialpreiserhöhungen an die Kunden und dank weiterer Effizienzfortschritte.

Auch der Jefferies-Analyst fühlt sich gerade vom Ausblick in seiner optimistischen Haltung bestärkt. Er blickt erwartungsvoll der Integration der übernommenen ehemaligen BASF-Geschäftsaktivitäten in der zweiten Jahreshälfte entgegen.

ys/kw

(AWP)