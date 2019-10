Sika-Aktien nach starkem Leistungsausweis gesucht

Um 09.30 Uhr stehen Sika mit einem Plus von 1,9 Prozent auf 164,25 Franken weit oben im SMI. Der Aufwärtstrend seit Ende August hält damit an und das Allzeithoch von Anfang Juli bei 170 Franken rückt wieder in Reichweite. Der Gesamtmarkt legt gleichzeitig 0,48 Prozent zu.

In Marktkreisen wird das Ergebnis mehrheitlich mit lobenden Worten kommentiert. Der vorliegende Zahlenkranz sei "stark" und bestätige die positive Investmentthese, heisst es etwa in einem Kommentar der Credit Suisse. Sika befinde sich damit hinsichtlich der ambitionierten Mittelfristziele auf Kurs. Und dass das Unternehmen am kurzfristigen Ziel eines Jahresumsatzes von mehr als 8 Milliarden Franken und eines prozentual zweistelligen Anstiegs beim EBIT festhält, überrascht den Bank-Analysten nicht.

Auch Jefferies findet in einer Ersteinschätzung wohlwollende Worte. Der bestätigte Ausblick für 2019 gebe zwar keinen Spielraum für eine Revision der Schätzungen nach oben, heisst es dort. Sika habe mit dem heutigen Ergebnis aber einmal mehr bewiesen, dass es auch in einem unsicheren makroökonomischen Umfeld eine solide Performance abliefern könne. Unterstützung habe dabei offenbar die akquirierte Parex geboten.

Einen kritischen Unterton bringt die UBS hinein. Das organische Wachstum sei zwar besser ausgefallen als gedacht, der operative Gewinn hingegen habe lediglich die Erwartungen erfüllt. Das Institut bezeichnet deshalb das Ergebnis von Sika als gemischt.

Und für die Bank Vontobel hat Sika zwar die Erwartungen erfüllt. Die Privatbank macht sich aber etwas Sorgen, dass sich die Konsensschätzungen für das vierte Quartal 2019 und für das Geschäftsjahr 2020 als zu optimistisch erweisen könnten - dies aufgrund des unverändert schwachen Automobilmarktes, wegen vorgezogener Käufen in Japan aufgrund einer Mehrwertsteuererhöhung sowie wegen der volatilen Rohstoffpreise und der negativen Währungsentwicklung.

