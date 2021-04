Die Bauchemiespezialistin Sika entwickelt eine neue Produktpalette an Zusatzmitteln für niedrige CO2-Emissionen. In Zusammenarbeit mit führenden Akteuren im Markt entwickelt das Unternehmen Betonzusatzmittel zur Einführung der LC3-Technologie, die den CO2-Ausstoss senkt und von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne entwickelt wurde, teilte Sika am Donnerstag mit.