Sika-Erben wollen neuen Vertrag mit Saint-Gobain aufsetzen

(Ergänzt um Sika-Stellungnahme, weitere Quellen) - Die verkaufswilligen Erben des Sika-Konzerns geben sich standhaft. "Wir werden einen neuen Vertrag mit Saint-Gobain aufsetzen", sagt zumindest Urs Schenker, Anwalt der Familie Burkard beim umstrittenen Verkauf der Sika-Kontrollmehrheit an Saint-Gobain, am Freitag gegenüber verschiedenen Zeitungen. Ende Jahr läuft der Vertrag von Saint-Gobain zum Kauf der Kontrollmehrheit an Sika aus.