Der Baustoffkonzern Sika hat in Kamerun sein erstes Produktionswerk für Betonzusatzmittel in Betrieb genommen. Mit der neuen Fabrik in der Grossstadt Douala werde man die Kunden im stark wachsenden Baumarkt mit lokal hergestellten Produkten beliefern und technischen Support geben, teilte Sika am Freitag mit.