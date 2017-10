Sika eröffnet zweites Produktionswerk in Angola

Der Baustoffkonzern Sika hat in der angolanischen Hauptstadt Luanda ein neues Werk in Betrieb genommen. Neben der Produktion von Betonzusatzmitteln in einer bereits bestehenden Fabrik werden nun auch Mörtelprodukte in dem südwestafrikanischen Land hergestellt, teilte das Unternehmen am Montag mit.