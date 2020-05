Sika-Grossaktionär Saint Gobain verkauft alle Aktien für 2,56 Milliarden

(Wiederholung) - Der französische Industriekonzern Saint-Gobain hat sich wie am Vorabend angekündigt von seinem Aktienpaket am Chemiekonzern Sika durch eine Privatplatzierung getrennt. Durch die Veräusserung von 15,2 Millionen Aktien flossen dem französischen Unternehmen 2,56 Milliarden Franken zu, wie Saint Gobain am Mittwoch mitteilte.