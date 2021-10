Lucrèce Foufopoulos-De Ridder blicke auf eine zwanzigjährige Laufbahn in der Chemieindustrie zurück, teilte Sika am Montag mit. Sie wurde 2019 als Executive Vice President Polyolefins and Innovation & Technology in das Management des österreichischen Kunststoffherstellers Borealis berufen.

Die nächste ordentlichen Sika-Generalversammlung findet am 12. April 2022 statt.

