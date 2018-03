Sika: SWH schlägt VR-Präsident vor und will Sonderprüfung zu Monika Ribar

Die SWH-Holding der Besitzerfamliie, die ihre Stimmrechtsmehrheit an den französischen Saint-Gobain verkaufen will, möchte an einer Sonderprüfung "verschiedene Fragen zur Verwaltungsratsposition von Monika Ribar bei der Capoinvest im Verhältnis zu ihrem Mandat als Verwaltungsrätin der Sika" sowie zu den 2015-2017 an die Verwaltungsratsmitglieder ausbezahlten Zuwendungen.

Die SWH hatte zuletzt an der GV 2016 eine Sonderprüfung beantragt um das Geschäftsgebaren der VR-Mitglieder prüfen lassen, war mit dem Antrag aber gescheitert. Monika Ribar war im vergangenen Jahr wegen einem Mandat bei der Firma "Capoinvest" des umstrittenen Geschäftsmanns Jean-Claude Bastos in die Schlagzeilen geraten.

SACHVERSTÄNDIGE BEIBEHALTEN

Derweil habe die Aktionärsgruppe Cascade Investment, L.L.C., Bill & Melinda Gates Foundation Trust, Fidelity Worldwide Investment und Threadneedle Investments die Verlängerung der Amtszeiten der Sachverständigen Peter Montagnon, Jörg Walther und Jörg Riboni bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung 2022 beantragt, teilte Sika weiter mit. Zudem verlangen sie die Erhöhung des Vorschusses zur Deckung der Kosten des Sachverständigen-Ausschusses auf 5 Mio CHF.

Der Ausschuss war an der ordentlichen Generalversammlung im April 2015 eingesetzt worden. Die Sachverständigen sollen das Geschäftsgebaren des Verwaltungsrates und des Managements in Bezug auf die Schenker-Winkler Holding und/oder Saint-Gobain untersuchen und prüfen und regelmässig über die Ergebnisse an die Aktionäre berichten.

Der Sika-Verwaltungsrat werde die eingereichten Begehren prüfen und "zu gegebener Zeit dazu Stellung nehmen", heisst es in der Mitteilung vom Dienstagabend.

tp/

(AWP)