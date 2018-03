Sika-VR lehnt SWH-Anträge zu handen der Generalversammlung ab

Die SWH-Holding der Besitzerfamilie, die ihre Stimmrechtsmehrheit an den französischen Saint-Gobain verkaufen will, hatte eine Sonderprüfung zur Verwaltungsrätin Monika Ribar verlangt. Untersucht werden sollten Fragen zum Verwaltungsratsmandat der SBB-Präsidentin bei der "Capoinvest" im Verhältnis zu ihrem Sika-Mandat.

Ferner hatte die Familie Burkard - wie jedes Jahr - die Neuwahl von Jacques Bischoff in den Verwaltungsrat beantragt, was Sika erneut ablehnt. Bischoff sollte nach dem Willen der SWH auch gleich das Präsidium des Verwaltungsrats übernehmen. Mit einer Vinkulierung der SWH-Stimmrechte hatte der Sika-Verwaltungsrat in den letzten drei Jahren nicht willkommene SWH-Anträge stets abschmettern können.

Aufgeschlossen zeigt sich der Sika-VR hingegen einem Antrag der Aktionärsgruppe um die Bill & Melinda Gates Foundation. Diese will die Arbeit eines bereits bestehenden Sachverständigen-Ausschusses verlängern und mehr Mittel dafür frei machen.

