SIX ernennt Thomas Wellauer zum Präsidenten ab März 2020

Die Wahl werde an einer ausserordentlichen Generalversammlung im Dezember 2019 erfolgen, teilte die SIX am Donnerstag mit. Wellauer war bis Juni operativer Chef (COO) beim Rückversicherungskonzern Swiss Re. Zuvor war er unter anderem für Novartis, die Credit Suisse und Clariant tätig.

Wellauer ersetzt den jetzigen Verwaltungsratsvorsitzenden Lacher, der das Amt noch bis am 15. März 2020 inne haben wird, wie es weiter hiess. Im März hatte die SIX mitgeteilt, dass Lacher spätestens bis zur Generalversammlung 2020 zurücktreten werde. Lacher gehört dem Gremium seit 2008 an und ist seit Anfang 2017 Präsident.

Seit April ist Lacher allerdings auch Verwaltungsratspräsident der Privatbank Julius Bär. Um sich auf diese Aufgabe zu konzentrieren, wollte er sich "mittelfristig" bei SIX zurückziehen. Zuvor hatte es erst noch geheissen, er werde das Mandat bei der SIX trotz der Position bei Bär beibehalten. Allerdings gehört die SIX notabene 120 Finanzinstituten; allein knapp ein Drittel befindet sich im Besitz der Grossbanken UBS und Credit Suisse.

