SIX Exchange Regulation eröffnet Untersuchung gegen CI Com

Es solle geprüft werden, ob die Beteiligungsgesellschaft die Vorschriften zur Ad hoc-Publizität und der Regelmeldepflichten verletzt habe, heisst es.

Die SIX Exchange Regulation hat den Angaben zufolge am 14. Februar 2019 die Untersuchung gegen CI Com eingeleitet. Sie stehe zum einen im Zusammenhang mit einer mutmasslich verspätet und unvollständig publizierten Medienmitteilung gemäss den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität am 2. August 2018 über das Ausscheiden von Herrn Patrick Engler in seinen Funktionen als Verwaltungsratspräsident und CFO sowie der Wahl seiner Nachfolgerin, erklärt die Überwachungsinstanz in ihrer Mitteilung.

Ausserdem habe CI Com mutmasslich versäumt, die Änderung des Verwaltungsratspräsidenten sowie die Änderung des CFO rechtzeitig und korrekt über die Meldeplattform Connexor Reporting zu melden.

Die Dauer des Verfahrens sei nicht bestimmt. Die SIX Exchange Regulation werde über den Ausgang des Verfahrens informieren.

hr/tt

(AWP)