SIX geht Partnerschaft mit Open-Banking-Dienstleister Luxhub ein

Durch die Kooperation mit Luxhub erweitere die SIX ihr Dienstleistungsangebot, heisst es in einer Mitteilung von Dienstag. Die Partner würden gemeinsam neue Open-Banking-Anwendungsfälle in die Schweiz bringen. In der ersten Jahreshälfte 2021 werde ein b.Link-Portal auf Basis der Luxhub-Technologie eingeführt.

Im Mai 2020 lancierte SIX ihren Open-Banking-Hub b.Link und schuf damit die Grundlage für Open Banking in der Schweiz. Durch die Kooperation mit Luxhub setzte SIX den nächsten logischen und entscheidenden strategischen Schritt, heisst es weiter.

sig/rw

(AWP)