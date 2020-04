SIX gründet mit Nasdaq Gemeinschaftsunternehmen für Mikrowellen-Technologie

Das neue Unternehmen RF Nordic Express AB werde Mikrowellen-Verbindungen für die Übermittlung von Marktdaten von Stockholm nach London aufbauen und betreiben, teilte die SIX am Dienstag mit.

Nach der im ersten Quartal erfolgten Übernahme der Anteilsmehrheit an der 12H AG, der Betreiberin ihres Mikrowellen-Netzwerks, besitze und betreibe SIX derzeit das grösste Mikrowellen-Netzwerk in Europa. Das Netzwerk ermögliche allen Handelsteilnehmern an der Schweizer Börse von der Übermittlung von Marktdaten mit tiefer Latenz zu profitieren, schreibt die SIX. Aktuell verbindet das Netz Zürich mit London, Frankfurt und Mailand sowie Mailand mit London und Frankfurt.

Schnellstmögliche Datenübermittlung

Die Mikrowellen-Technologie ermöglicht laut der Mitteilung die schnellstmögliche Übermittlung von Marktdaten zwischen Handelsplätzen. Die Signale würden "mit Lichtgeschwindigkeit auf dem direktest möglichen Weg per Luftlinie" gesendet, heisst es. Dadurch können Handelsteilnehmer der Schweizer Börse so schnell wie möglich Preisveränderungen erkennen und ihre Anlageentscheide umsetzen.

Die Schweizer Börse pflegt mit der Nasdaq seit 2005 eine Technologiepartnerschaft. Zudem nutzt sie laut eigenen Angaben deren Handelstechnologie für alle ihre Handelssegmente von Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs bis hin zu strukturierten Produkten. Die Technologie der Nasdaq komme zudem im Bereich der Marktüberwachung und des Pre-Trade Risk Managements zum Einsatz, heisst es weiter.

