Die Börsenbetreiberin SIX weitet ihr Technologie-Inkubationsprogramm F10 auf Spanien aus. Das FinTech-Inkubator und -Accelerator-Programm soll Zentren in Madrid und Barcelona und Aktivitäten in Bilbao und Valencia unterhalten und mit der zugekauften Bolsas y Mercados Españoles (BME) zusammenarbeiten, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.