SIX legt im März leicht zu - Drei Börsengänge innert vier Handelstagen

Im Berichtsmonat wagten gleich drei Unternehmen den Gang an die Börse. So fand der Börsengang von Asmallworld am 20. März, derjenige von Sensirion am 22. März und der von Medartis am 23. März statt. Eine solche Häufung innert vier Handelstagen habe es an der Schweizer Börse letztmals im Jahr 2006 gegeben, schreibt die SIX.

Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war den Angaben zufolge der 16. März, wo Wertschriften im Umfang von 10,8 Mrd CHF den Besitzer gewechselt haben. Der umsatzstärkste Titel im Berichtsmonat war Novartis, und der Roche-Bon erzielte am meisten Abschlüsse.

