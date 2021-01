Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX Swiss Exchange erhält eine neue Personalchefin. Hannah Zaunmüller werde per 1. Februar 2021 die Leitung des Bereichs Human Resources der SIX übernehmen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Sie tritt die Nachfolge von Susanne Berger an, welche sich im Bereich HR-Beratung selbständig machen will.