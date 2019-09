SIX und T-Systems kooperieren im Bereich Cybersecurity

Das Angebot richte sich vor allem an Firmen, die Cybersecurity nicht selber betreiben wollen oder können, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag mit. Die Kooperation ermögliche es T-Systems, die Angebote des SOC für in der Schweiz ansässigen Unternehmen verfügbar zu machen.

Gleichzeitig würden sich die bestehenden Sicherheitsdienstleistungen der beiden Firmen ergänzen. T-System, die Geschäftskundensparte der Deutschen Telekom, betreibe bislang neun SOCs unter anderem in Deutschland, Spanien, Mexiko, Brasilien, Singapur oder Südafrika.

sta/ra

(AWP)