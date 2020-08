SIX verfünffacht Halbjahresgewinn auf 184,2 Millionen Franken

Der Betriebsertrag der SIX Group stieg im ersten Semester 2020 um 13 Prozent auf 624,1 Millionen Franken. Das Halbjahr war von der Covid-19-Krise geprägt und von einer hohen Volatilität an den Märkten. Die SIX Group schrieb am Dienstag in einer Mitteilung von "beispiellosen" Marktturbulenzen. Im März wurde der höchste wöchentliche Handelsumsatz der Unternehmensgeschichte erzielt, wie es hiess.

Unter dem Strich blieb dem Unternehmen ein mehr als fünfmal so hohes Konzernergebnis von 184,2 Millionen - nach 32,4 Millionen im Vorjahreszeitraum. Neben der operativen Leistung habe ein Finanzgewinn mit 103,0 Millionen nach einem Verlust von 28,8 Millionen deutlich dazu beigetragen.

Denn 5,5 Prozent an Worldline wurden im April verkauft. Jetzt hält die SIX noch gut 16 Prozent am französischen Zahlungsverkehrunternehmen. Den Erlös verwendete die SIX als Teil für den Kauf der spanischen Börse. Mitte Juni übernahm die Schweizer Börse 93 Prozent an der Bolsas y Mercados Espanoles (BME) für 2,7 Milliarden Schweizer Franken.

Unsicherheit durch Corona

Und die Investition scheint sich für die SIX zu lohnen: Künftig wird sie dank der Übernahme mehr Umsatz machen, bei einer deutlich höheren Profitabilität. So rechnet der Konzern 2020 mit einem Ertrag von 1,3 Milliarden Franken nach 1,1 Milliarden im Vorjahr. Die Profitabilität dürfte sich "substantiell" verbessern im Vergleich zu den vergangenen Jahren, hiess es.

In den rund zwei Wochen bis Ende Juni machte der Gewinnbeitrag der BME 15,1 Millionen Franken aus. Erst 2021 wird sich dann die Leistung der spanischen Börse das ganze Jahr in Umsatz und Ergebnis niederschlagen.

Die SIX befindet sich jetzt inmitten der Integration der spanischen Börse. In den kommenden Monaten werde diese ein Schwerpunkt sein, hiess es. Zudem würden die unsicheren Marktentwicklungen infolge der Pandemie die einzelnen Geschäftsbereiche weiterhin erheblich beeinflussen.

ys/tt

(AWP)