SIX verkauft Kartengeschäft an Worldline

Die kombinierte Einheit werde der führende und grösste europäische Anbieter der Zahlungsbranche sein, teilte SIX am Dienstag mit. Der Gesamtpreis der Transaktion beträgt laut Mitteilung 2,3 Milliarden Euro. Er setzt sich aus 49,1 Millionen neu ausgegebenen Aktien von Worldline und einem Barbetrag von 319 Millionen Franken zusammen. Die Transaktion soll im vierten Quartal des laufenden Jahrs abgeschlossen sein.

Mit dem Verkauf hat Worldline mit SIX einen Zusammenarbeitsvertrag über 10 Jahre abgeschlossen. Worldline wird von SIX laut Mitteilung eine breite Palette von Prozess-Dienstleistungen beziehen. In diesem Zusammenhang hat Worldline auch vereinbart, sich an der Bezahl-App TWINT zu beteiligen. Worldline beziffert die gesamten Transaktionskosten auf 15 bis 20 Millionen Euro.

Der Name SIX Payment Services werde bis auf weiteres verwendet, heisst es in der Mitteilung. Worldline übernimmt das gesamte aktuelle Management und die rund 1300 Mitarbeitenden von SIX Payment Services. Auch die Beziehungen zu bestehenden Kunden bleiben unverändert.

Im November 2017 kündigte SIX im Zuge ihrer strategischen Neuausrichtung an, das Kartengeschäft herauszulösen, um eine strategische Partnerschaft einzugehen. Der Verwaltungsrat der SIX hatte zuvor entschieden, dass verschiedene Optionen geprüft werden, wie das Zahlgeschäft "langfristig erfolgreich weiter entwickelt" werden könne.

