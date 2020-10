SIX-Verwaltungsrat erhält Zuwachs aus Spanien

Der Verwaltungsrat der Schweizer Börse SIX erhält Zuwachs aus Spanien. An einer ausserordentlichen Generalversammlung haben die Aktionäre Belén Romana García und David Jimenez-Blanco Carrillo de Albornoz per 1. November in das Aufsichtsgremium gewählt, wie die Börsenbetreiberin am Freitag mitteilte. Die beiden ersetzen Stefan Helfenstein und Shannon Klinger, die per 31. Oktober 2020 zurücktreten.