Sixt bekommt neuen Finanzchef

Der Autovermieter Sixt bekommt einen neuen Finanzvorstand. Jörg Bremer (41) werde zum 1. November die Leitung des Ressorts Finanzen und Controlling übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in Pullach mit. Bremer tritt die Nachfolge von Julian zu Putlitz (50) an, der Sixt nach neun Jahren auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Bremer arbeitet die letzten 14 Jahre beim Autozulieferer Brose und hatte dort verschiedene Managementpositionen inne./she/fba