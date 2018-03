Sixt dank Auslandsvermietungen weiter im Aufwind

Deutschlands grösster Autovermieter Sixt will nach einem weiteren Rekordjahr das Wachstumstempo auch 2018 hoch halten. Der Unternehmensgründer und Vorstandschef Erich Sixt sagte am Donnerstag in München, er erwarte vor allem im Ausland eine steigende Nachfrage. Das werde dem Konzern deutlich mehr Umsatz und einen leichten Ergebniszuwachs bringen.