Sixt profitiert vom brummenden Geschäft mit der Autovermietung

Der Autovermieter Sixt rechnet dank zuletzt rund laufender Geschäfte im Gesamtjahr mit mehr Umsatz und Gewinn als bisher. Der Vorsteuergewinn dürfte im laufenden Jahr "sehr stark" über dem Vorjahr liegen, teilte der im SDax notierte Konzern am Donnerstag in München mit. Bisher war Sixt von einem "deutlichen" Anstieg ausgegangen. Im Vorjahr hatte Sixt vor Steuern 287 Millionen Euro Gewinn gemacht. Die Prognose klammert den Ertrag aus dem Verkauf der Anteile am Carsharing-Anbieter Drivenow an Ex-Partner BMW aus.