Skywork kann noch nicht planmässig nach Elba fliegen

Konkret geht es um die Pistenverlängerung am Flughafen Marina di Campo auf der Insel Elba. Diese Arbeiten sind nahezu abgeschlossen. Noch fehlen aber Details, so dass die italienische Zivilluftfahrtbehörde die Infrastruktur erst am 3. Mai inspizieren wird.

Diese Inspektion ist die Voraussetzung für eine neue Betriebsbewilligung des Flughafens auf Elba, wie Skywork am Dienstag mitteilte. Erst wenn die Bewilligung vorliegt, werden die für den Flugbetrieb notwendigen Unterlagen zugänglich sein, so etwa An- und Abflugkarten. Und erst dann wird die italienische Luftfahrtbehörde die Zulassung für die Saab 2000 für den Flughafen Elba ausstellen.

Skywork kann daher die ersten Elba-Flüge nicht wie geplant durchführen. Betroffen sind zunächst die Flüge vom 5. und 6. Mai. Die Berner Airline will diese ersatzweise nach Grosseto führen. Nach der Landung werden die Passagiere mit Bus und Fähre auf die vom Festland nur wenige Kilometer entfernte Insel Elba gebracht. Der Transfer wird durch Skywork organisiert, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Über die weitere Entwicklung der Verbindung zwischen Bern und Elba will das Unternehmen auf seiner Website regelmässig informieren.

mk

(AWP)