Slack enttäuscht trotz höherer Ziele - Aktie bricht ein

(Ausführliche Fassung) - Wer anfangs viel Geld einnimmt, muss letztlich auch viel Geld liefern. Bei grossen Hoffnungsträgern mit Milliardenbewertung, wie dem Software-Unternehmen Slack , führen so selbst kleine Enttäuschungen zu grossen Verwerfungen an der Börse. Entsprechend ging es mit der Aktie des Büro-Nachrichtendienstes im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag um fast 13 Prozent bergab. Slack hatte seine Umsatzziele nicht ganz so stark hochgeschraubt, wie am Markt erhofft.