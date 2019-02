Slack strebt Börsengang an - Kreise: Direktplatzierung a la Spotify geplant

Der Bürokommunikations-Dienst Slack will sich Kapital an der Börse besorgen. Bei den Behörden sei ein Antrag für die Platzierung von Aktien gestellt worden, teilte das Unternehmen am Montag in San Francisco mit. Weitere Details nannte Slack nicht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg will das Unternehmen dabei wie schon Spotify vergangenes Jahr die Anteile direkt an Investoren verkaufen und damit das relativ teure klassisches Verfahren über Investmentbanken (Initial Public Offering, kurz IPO) umgehen. Die Börsennotiz sei bis zur Jahresmitte geplant.