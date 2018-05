Smartphone-Anbieter Xiaomi geht an die Börse

Der chinesische Smartphone-Aufsteiger Xiaomi geht in Hongkong an die Börse. Nach Informationen des "Wall Street Journal" soll die Aktienplatzierung mindestens zehn Milliarden Dollar einbringen. Das wäre der grösste Börsengang seit mehreren Jahren. Die Firma, die auch diverse andere Elektronikgeräte vom Fernseher bis zur Fritteuse baut, soll der Zeitung zufolge insgesamt mit rund 100 Milliarden Dollar bewertet werden. In dem am Donnerstag offiziell veröffentlichten Börsenprospekt waren solche Eckdaten zum Börsengang allerdings geschwärzt.