Smartphone-Hersteller Huawei verdient 2017 deutlich mehr

Huawei schnitt dabei im chinesischen Heimatmarkt gut ab, hielt zudem die Kosten unter Kontrolle und profitierte von geringeren Sonderlasten aus Währungseffekten. Der Umsatz stieg um knapp 16 Prozent und damit so gering wie seit vier Jahren nicht mehr. In Europa verzeichnete Huawei höhere Markteinteile, in den USA dagegen einen Umsatzrückgang.

Über dem Konzern hängen dunkle Wolken. Der Wettbewerb in China wird immer schärfer. Ausserdem plant die US-Regierung höhere Zölle gegen Technologiefirmen aus der Volksrepublik.

(AWP)