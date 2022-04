Die Schweizerische Management Gesellschaft (SMG) hat Christian Wohlgensinger neu in den Vorstand gewählt. Er ist als Berater bei Egon Zehnder tätig und leitet deren Technologie- und Digital-Praxis, wie die SMG am Freitag mitteilte. Vor seinem Wechsel zu Egon Zehnder war er für Google als Head of Retail Partnerships in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig.