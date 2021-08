Snackautomaten-Betreiber Selecta setzt im ersten Semester erneut weniger um

Konkret verkaufte das Unternehmen Waren für 492,6 Millionen Euro, wie es am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Minus gegenüber der Vorjahresperiode von 3,4 Prozent. Im Vergleich zum Vor-Corona-Halbjahr 2019 erreichte der Umsatz ein Niveau von gut zwei Dritteln.

Im Verlauf des Semesters hätten die Aktivitäten graduell laufend zugenommen, erklärte Selecta. Im Juni sei das Umsatzniveau bereits auf 73,5 Prozent des Junis von 2019 angestiegen. Im zweiten Quartal gesondert betrachtet lag der Umsatz gar um über einen Drittel über dem Niveau der entsprechenden Vorjahresperiode.

Der operative Gewinn (EBITDA) hat sich in ersten sechs Monaten dank Restrukturierungsmassnahmen und Verbesserungen auf der Kostenseite auf 82,1 Millionen Euro mehr als verdreifacht.

Die Erholung der Umsätze in Richtung des Niveaus von 2019 sei nach wie vor von der Pandemie behindert, schrieb Selecta zur Geschäftssituation. Die schwierigsten Bedingungen würden dabei in Frankreich, Italien, Spanien und Grossbritannien herrschen. Etwas näher am Level von 2019 befänden sich dagegen die deutschsprachigen Länder mit dem Heimmarkt Schweiz.

Besser lief es dem Unternehmen im ersten Halbjahr an Maschinen an öffentlichen Plätzen wie Tankstellen oder Bahnhöfen, wogegen die Automaten in den Büros noch immer stärker von der Heimarbeit betroffen sind.

cf/jb

(AWP)