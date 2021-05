Snap kauft Display-Spezialisten für mehr als 500 Millionen Dollar

Der Kaufpreis von über 500 Millionen Dollar wird nach dpa-Informationen in zwei Tranchen gezahlt. Den ersten Teil bekommen die bisherigen WaveOptics-Eigentümer jetzt in Form von Snap-Aktien, die Abschlusszahlung soll in zwei Jahren folgen. Über den Deal und den Kaufpreis hatte zunächst das Technologieblog "The Verge" berichtet.

Die Kombination aus digitalen Inhalten und der realen Welt ist bekannt unter der Bezeichnung erweiterte Realität (AR, Augmented Reality). Bisher wird die Technologie vor allem auf Smartphone-Bildschirmen genutzt. Snap überholte mit seiner alltagstauglichen AR-Brille Schwergewichte wie Apple und Facebook, von denen auch solche Geräte erwartet werden. Die "Spectacles"-Brille der Snapchat-Macher blendet die virtuellen Objekte zugleich nur in einen eingeschränkten Teil des Blickfelds ein. Sie ist zunächst nur für ausgewählte Nutzer verfügbar und wird nicht zum Kauf angeboten./so/DP/stw

(AWP)