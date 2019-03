SNB: Banken droht verstärkter Wettbewerb durch neue Anbieter

"Mit der Digitalisierung nehmen Menge und Wert der Kundendaten zu", sagte SNB-Direktoriumsmitglied Andrea Maechler am Donnerstag laut Redetext auf einer Veranstaltung. "Für die etablierten Anbieter von Zahlungsdienstleistungen bedeutet dies, dass sich der Wettbewerb um die Kundenschnittstelle und die Kundendaten verschärft", sagte sie.

Der traditionelle Wettbewerbsvorteil der Banken - ihr ausgedehntes Filialnetz - sei in der digitalen Welt kein Vorteil mehr. In China etwa seien die Banken innerhalb von wenigen Jahren im Mobil-Zahlungsverkehr ins Hintertreffen geraten: Dort hätten Alibaba und der Nachrichtendienst WeChat über 90 Prozent des Marktes übernommen.

Maechler hat hingegen nicht über Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether gesprochen. Dazu hatte sie sich bereits am Geldmarkt-Apéro vor einem Jahr geäussert. Ihre Feststellung war damals, dass es sich bei Kryptowährungen mehr um spekulative Anlageinstrumente als um wertstabile Zahlungsmittel handle. Diese Sichtweise sei weiterhin gültig.

Zu Interventionen bereit

Ferner hat Maechler nach dem jüngsten Anstieg des Frankens zum Euro die Bereitschaft der SNB für Interventionen bekräftigt. "Der Franken bleibt hoch bewertet, die Lage am Devisenmarkt fragil", sagte die SNB-Direktorin laut Redetext. "In diesem Umfeld bleiben sowohl der Negativzins als auch unsere Bereitschaft, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren, notwendig", sagte sie.

Der Franken hat in den vergangenen Tagen zum Euro deutlich an Wert gewonnen und am Mittwoch den höchsten Stand seit Sommer 2017 markiert: Ein Euro kostete vorübergehend 1,1170 Franken. Mitte März waren es noch knapp 1,14 Franken.

Experten führten den Wertverlust der Gemeinschaftswährung auf Anzeichen für eine Konjunkturabkühlung in Europa und das Ringen um den Brexit zurück. Der SNB ist das jedoch ein Dorn im Auge: Sie ist an einem möglichst schwachen Franken interessiert, um damit die exportorientierte Wirtschaft zu stützten.

ra/

(AWP)