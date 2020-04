SNB dürfte im ersten Quartal Verlust von rund 30 Milliarden Franken ausweisen

Die Coronakrise habe zu einem Kurssturz an den Aktienmärkten und zu einer Aufwertung des Frankens auf breiter Basis geführt - beides habe dem Ergebnis der SNB geschadet, heisst es in einer Mitteilung der Bank vom Dienstag. Tiefere Zinsen und ein stärkerer Goldpreis wiederum hätten einen noch höheren Verlust verhindert. Die Zahlen der SNB werden am kommenden Donnerstag (23.4.) frühmorgens veröffentlicht.

Gemäss den Berechnungen der Bank dürfte die Nationalbank bei einem Aktiendepot, das Ende Dezember fast 160 Milliarden Franken wert war, einen Wertverlust von rund 35 Milliarden eingefahren haben. Das Fremdwährungsportfolio dürfte zudem wegen des stärkeren Frankens rund 20 Milliarden verloren haben.

Profitieren konnte die SNB hingegen wohl vom Zinsrückgang. Die UBS-Ökonomen schätzen, dass die Anleihen im SNB-Portfolio um etwas mehr als 15 Milliarden Franken zugelegt haben. Der Verlust im ersten Quartal dürfte ausserdem von einem stärkeren Goldkurs, von Zinszahlungen auf den Anleihen und Dividendenzahlungen auf den Aktien sowie von Einnahmen aus Negativzinsen eingegrenzt worden sein.

Das Ergebnis ist bekanntlich vor allem eine Folge der SNB-Geldpolitik. Um den Franken zu schwächen bzw. nicht zu stark werden zu lassen, hat die Nationalbank neben der Einführung der Negativzinsen vor allem ihre Devisenreserven in den vergangenen Jahren stark erhöht und damit Anleihen und Aktien in verschiedenen Währungen gekauft. Letztes Jahr hat sie damit - in einem freundlichen Börsenumfeld allerdings - einen Gewinn von 49 Milliarden Franken erzielt.

