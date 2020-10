So verlässt Olivier Steimer, ehemaliger Verwaltungsratspräsident der Waadtländer Kantonalbank (BCV) aus Gründen der gesetzlichen Amtszeitbeschränkung das Gremium, wie die SNB am Freitagabend mitteilte. Der bisherige Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer scheidet aus, weil er sein Amt an der Spitze des Wirtschaftsdachverbands an Mäder übergeben hat. Die Nationalbank dankte den beiden im Communiqué für ihren grossen Einsatz.

tt/cf

(AWP)