Nun aber legten die Erträge um fast 17 Prozent auf 25,8 Milliarden Euro zu. Die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle sank um fast 80 Prozent auf 700 Millionen Euro. Die Hälfte des um Sondereffekte bereinigten Jahresgewinns soll jetzt an die Aktionäre gehen. Dazu plant die Societe Generale eine Dividende von 1,65 Euro je Aktie und will für 915 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Die Bank gehe mit Zuversicht in das neue Jahr, sagte Bankchef Frederic Oudea./stw/zb/mis

(AWP)