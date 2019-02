Die französische Bank Societe Generale (SocGen) forciert nach einem schwachen Kapitalmarktgeschäft im vierten Quartal den Sparkurs. Die Kosten sollen um weitere 500 Millionen Euro gedrückt werden, teilte die Bank am Donnerstag in Paris mit. Eingespart werden soll vor allem in der Handelssparte, die zuletzt stark enttäuschte. Konzernchef Frederic Oudea ruderte angesichts des für Banken weiter schwierigen Umfelds beim Renditeziel für 2020 zurück.