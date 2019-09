Societe Generale will Bericht zufolge Sparkurs verschärfen

Die französische Grossbank Societe Generale (SocGen) will Kreisen zufolge noch mehr sparen als bislang bekannt. Im Fokus steht dabei die Zentrale in Paris. Dort sollen die jährlichen Kosten um bis zu 600 Millionen Euro gedrückt werden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete. Die Bank selbst wollte die Informationen nicht kommentieren.