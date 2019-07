Softbank kündigt zweiten 100-Milliarden-Dollar-Fonds an

Staatliche Vermögensfonds aus Saudi-Arabien, die massgeblich Geld zum ersten "Vision"-Fonds beigesteuert hatten, wurden nicht erwähnt. Im Silicon Valley hatte es Kritik an Investitionen aus Saudi-Arabien gegeben, nachdem der Journalist Jamal Khashoggi im Konsulat des Landes in Istanbul getötet worden war. Nach früheren Informationen des "Wall Street Journal" könnte Geld aus Saudi-Arabien aber auch in den zweiten Fonds einfliessen. Von Softbank selbst sollen 38 Milliarden der Gesamtsumme von 108 Milliarden Dollar kommen.

Softbanks 2016 gegründeter erster "Vision"-Fonds hatte knapp 100 Milliarden Dollar für Investitionen zur Verfügung, von denen rund zwei Drittel verteilt sind. Der Softbank-Fonds steckte sein Geld in Dutzende Unternehmen. Darunter sind zum Beispiel Fahrdienst-Vermittler wie Uber und Didi in China sowie die Roboterwagen-Firma Cruise des Autoriesen General Motors . Mit seinen immensen Reserven setzte der "Vision"-Fonds klassische Risikofinanzierer unter Druck, die bis dahin die wichtigsten Geldgeber von Start-ups waren./so/DP/nas

(AWP)