Softbank will mit Mobilfunk-Börsengang Milliarden erlösen

Der Börsengang der Mobilfunktochter gilt als einer der wichtigsten des Jahres. Früheren Angaben zufolge will der Konzern gut 36 Prozent der Sparte an die Börse bringen. Dafür ist ein Angebot von 1,6 Milliarden Aktien inklusive Mehrzuteilungsoption geplant. Die Notierung an der Tokioter Börse ist für den 19. Dezember vorgesehen.

Der Börsengang fällt damit wie erwartet nicht ganz so gross aus, wie früher einmal von Marktbeobachtern spekuliert. So war einst vermutet worden, dass dieser den Internetriesen Alibaba noch in den Schatten stellen könnte. Alibaba, an dem Softbank selbst beteiligt ist, hatte im Jahr 2014 beim bisher weltweit grössten Börsengang 25 Milliarden Dollar (knapp 22 Milliarden Euro) eingenommen.

Der japanische Milliardär Masayoshi Son treibt mit der Abspaltung des Mobilfunkgeschäfts die Neuausrichtung seines Imperiums voran. Der als Mobilfunker gross gewordene Konzern agiert inzwischen vermehrt als Technologie-Investor. Der unternehmenseigene Vision Fund gilt als der weltweit grösste Technologiefonds. So ist Softbank neben Alibaba und Yahoo etwa am US-Mobilfunker Sprint beteiligt und auch an der zum Fahrdienstvermittler gehörenden Uber Technologies. Der Softbank-Gründer braucht jetzt neue Geldquellen, um weiter investieren zu können. Das Telekomgeschäft gilt als die Geldmaschine der Softbank-Gruppe.

Erste Pläne für den Börsengang waren bereits Anfang des Jahres bekannt geworden. Das Umfeld ist derzeit nicht ganz unproblematisch: Softbanks Mobilfunkgeschäft droht womöglich ein Preiskrieg, nachdem die japanische Regierung Druck wegen aus ihrer Sicht zu hohen Kundenrechnungen gemacht hat. Der grösste japanische Mobilfunkanbieter NTT Docomo hat deshalb bereits umfangreiche Preissenkungen angekündigt. Zudem kommt neue Konkurrenz durch den Internethändler Rakuten in den Markt. Rakuten hatte erst kürzlich ein eigenes Angebot im unteren Preissegment angekündigt./nas/tav/stw/fba

